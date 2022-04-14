Tokenomika pro Just Cuz (CUZ)

Zjistěte klíčové informace o Just Cuz (CUZ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Just Cuz (CUZ)

Just Cuz ($CUZ) is the memecoin born from a viral movement, fueled by culture, and internet magic. Inspired by Just Cuz, the wholesome book by Barb, and Marv’s legendary philosophy—“Don’t overthink it. Just roll with it.” What started as a heartwarming story turned into an unstoppable mantra, embraced by millions online. With 250K+ followers, 6M+ likes, and a viral TikTok hitting 25M+ views in days, the phrase “Just Cuz” has become a universal response to life’s randomness.

Oficiální webové stránky:
https://memsite.fun/justcuz

Just Cuz (CUZ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Just Cuz (CUZ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 75.58K
$ 75.58K
Celkový objem:
$ 999.97M
$ 999.97M
Objem v oběhu:
$ 999.97M
$ 999.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 75.58K
$ 75.58K
Historické maximum:
$ 0.00293392
$ 0.00293392
Historické minimum:
$ 0.00007082
$ 0.00007082
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Just Cuz (CUZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Just Cuz (CUZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CUZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CUZ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CUZ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCUZ!

Předpověď ceny CUZ

Chcete vědět, kam může CUZ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CUZ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.