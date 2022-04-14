Tokenomika pro Junkcoin (JKC)

Tokenomika pro Junkcoin (JKC)

Zjistěte klíčové informace o Junkcoin (JKC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Junkcoin (JKC)

Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin.

Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024".

Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin.

Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network.

As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community!

Oficiální webové stránky:
https://junk-coin.com/
Bílá kniha:
https://junk-coin.com/junkenomics/

Junkcoin (JKC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Junkcoin (JKC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 599.60K
Celkový objem:
$ 20.02M
Objem v oběhu:
$ 20.02M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 599.60K
Historické maximum:
$ 0.747856
Historické minimum:
$ 0.02020314
Aktuální cena:
$ 0.02994676
Tokenomika Junkcoin (JKC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Junkcoin (JKC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů JKC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu JKC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro JKC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJKC!

Předpověď ceny JKC

Chcete vědět, kam může JKC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen JKC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.