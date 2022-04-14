Tokenomika pro ju rugan (JU)

Zjistěte klíčové informace o ju rugan (JU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ju rugan (JU)

Ju Rugan is a character based token based off of the famous Joe Rogan. As most know Joe holds weekly podcasts. And for this reason ….

Ju Rugan is bringing podcasts to the blockchain, Ju Rugan was made and rugged by a developer soon taken over by the community, with this brought lots of strength and commitment by members.

Ju plans to hold weekly informative podcasts live with different projects to help introduce and inform others on crypto as well as discuss current matters going on in the world.

Further more amplified by humour filled videos and informative news! Come on the podcast Ju wants to meet you!

Oficiální webové stránky:
https://www.jurugan.xyz/

ju rugan (JU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ju rugan (JU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 13.15K
$ 13.15K
Celkový objem:
$ 999.11M
$ 999.11M
Objem v oběhu:
$ 999.11M
$ 999.11M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 13.15K
$ 13.15K
Historické maximum:
$ 0.00525852
$ 0.00525852
Historické minimum:
$ 0.00000836
$ 0.00000836
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika ju rugan (JU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ju rugan (JU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů JU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu JU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro JU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJU!

Předpověď ceny JU

Chcete vědět, kam může JU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen JU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.