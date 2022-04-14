Tokenomika pro Joule (JOULE)

Zjistěte klíčové informace o Joule (JOULE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Joule (JOULE)

Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology.

With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing.

Oficiální webové stránky:
https://kinetic.market
Bílá kniha:
https://docs.kinetic.market/

Joule (JOULE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Joule (JOULE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.14M
Celkový objem:
$ 700.56M
Objem v oběhu:
$ 694.56M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.17M
Historické maximum:
$ 0.067035
Historické minimum:
$ 0.00381682
Aktuální cena:
$ 0.00452191
Tokenomika Joule (JOULE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Joule (JOULE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů JOULE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu JOULE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro JOULE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJOULE!

Předpověď ceny JOULE

Chcete vědět, kam může JOULE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen JOULE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.