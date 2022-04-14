Tokenomika pro ivault (IVT)

Zjistěte klíčové informace o ivault (IVT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ivault (IVT)

The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points.

Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”.

Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.

Oficiální webové stránky:
https://ivault.io
Bílá kniha:
https://whitepaper.ivault.io

ivault (IVT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ivault (IVT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.67M
Celkový objem:
$ 1.20B
Objem v oběhu:
$ 162.47M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 19.69M
Historické maximum:
$ 0.063788
Historické minimum:
$ 0.01185343
Aktuální cena:
$ 0.01641089
Tokenomika ivault (IVT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ivault (IVT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů IVT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu IVT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro IVT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIVT!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.