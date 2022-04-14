Tokenomika pro INU (INU)

Zjistěte klíčové informace o INU (INU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o INU (INU)

INU is a memecoin relating to a shiba inu. The community of this meme use this INU for their profile pictures and some claim that its the cutest shiba on the internet. Come check us out and chill in our community telegram. You wont be disappointed with our community, as we focus on good vibes and making funny memes that we can all relate to.

We smash raids, we work hard, and most importantly we have fun.

Oficiální webové stránky:
https://inusol.com/

INU (INU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro INU (INU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 115.14K
Celkový objem:
$ 999.88M
Objem v oběhu:
$ 999.88M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 115.14K
Historické maximum:
$ 0.00589313
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00011542
Tokenomika INU (INU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro INU (INU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů INU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu INU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro INU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuINU!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.