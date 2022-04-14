Tokenomika pro Infinite Truths (TRUTHS)

Zjistěte klíčové informace o Infinite Truths (TRUTHS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Infinite Truths (TRUTHS)

Infinite Truths is a groundbreaking cryptocurrency project designed to empower users through transparency and decentralized governance. The project introduces the Infinite Truths token (TRUTHS), which serves as the backbone of a community-driven ecosystem focused on promoting truth and accountability in digital transactions.Key features of Infinite Truths include:

Decentralized Governance: TRUTHS holders can participate in decision-making processes, ensuring that the community's voice shapes the project's future.

Transparency and Trust: Leveraging blockchain technology, Infinite Truths aims to create a transparent environment where users can verify transactions and trust the integrity of the platform.

Innovative Use Cases: The project envisions various applications for the TRUTHS token, including rewards for community participation, funding for truth-centric initiatives, and partnerships with organizations that align with its mission.

Through its commitment to fostering a culture of honesty and openness, Infinite Truths seeks to redefine how individuals interact within the digital economy.

Oficiální webové stránky:
https://infinitetruthsai.com/
Bílá kniha:
https://infinite-truths-1.gitbook.io/infinite-truths

Infinite Truths (TRUTHS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Infinite Truths (TRUTHS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.79K
$ 10.79K
Celkový objem:
$ 999.56M
$ 999.56M
Objem v oběhu:
$ 999.56M
$ 999.56M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 10.79K
$ 10.79K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Infinite Truths (TRUTHS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Infinite Truths (TRUTHS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TRUTHS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TRUTHS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TRUTHS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTRUTHS!

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.