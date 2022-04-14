Tokenomika pro Infinite Truths (TRUTHS)
Informace o Infinite Truths (TRUTHS)
Infinite Truths is a groundbreaking cryptocurrency project designed to empower users through transparency and decentralized governance. The project introduces the Infinite Truths token (TRUTHS), which serves as the backbone of a community-driven ecosystem focused on promoting truth and accountability in digital transactions.Key features of Infinite Truths include:
Decentralized Governance: TRUTHS holders can participate in decision-making processes, ensuring that the community's voice shapes the project's future.
Transparency and Trust: Leveraging blockchain technology, Infinite Truths aims to create a transparent environment where users can verify transactions and trust the integrity of the platform.
Innovative Use Cases: The project envisions various applications for the TRUTHS token, including rewards for community participation, funding for truth-centric initiatives, and partnerships with organizations that align with its mission.
Through its commitment to fostering a culture of honesty and openness, Infinite Truths seeks to redefine how individuals interact within the digital economy.
Infinite Truths (TRUTHS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Infinite Truths (TRUTHS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Infinite Truths (TRUTHS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Infinite Truths (TRUTHS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TRUTHS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TRUTHS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.