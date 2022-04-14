Tokenomika pro imnotwrongimearly (EARLY)

Tokenomika pro imnotwrongimearly (EARLY)

Zjistěte klíčové informace o imnotwrongimearly (EARLY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o imnotwrongimearly (EARLY)

Being early in crypto investing can be transformative, offering unique advantages as new technologies and networks emerge. Early adopters in the crypto sphere—those who recognize and invest in promising projects before they gain mainstream traction—often become part of foundational communities. These early communities shape the project’s direction, culture, and utility, providing critical feedback and building trust. Getting in early means higher risk but also the potential for high rewards as the ecosystem matures and gains value. As crypto evolves, being early remains a defining factor in gaining influence and leveraging opportunities.

Oficiální webové stránky:
https://justearly.com

imnotwrongimearly (EARLY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro imnotwrongimearly (EARLY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 39.39K
$ 39.39K$ 39.39K
Celkový objem:
$ 999.48M
$ 999.48M$ 999.48M
Objem v oběhu:
$ 999.48M
$ 999.48M$ 999.48M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 39.39K
$ 39.39K$ 39.39K
Historické maximum:
$ 0.00491202
$ 0.00491202$ 0.00491202
Historické minimum:
$ 0.00001994
$ 0.00001994$ 0.00001994
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika imnotwrongimearly (EARLY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro imnotwrongimearly (EARLY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EARLY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EARLY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EARLY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEARLY!

Předpověď ceny EARLY

Chcete vědět, kam může EARLY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EARLY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.