Tokenomika pro Hypurr Fun (HFUN)

Zjistěte klíčové informace o Hypurr Fun (HFUN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Hypurr Fun (HFUN)

There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity.

Oficiální webové stránky:
https://hypurr.fun

Hypurr Fun (HFUN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hypurr Fun (HFUN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 18.34M
$ 18.34M$ 18.34M
Celkový objem:
$ 996.33K
$ 996.33K$ 996.33K
Objem v oběhu:
$ 996.33K
$ 996.33K$ 996.33K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 18.34M
$ 18.34M$ 18.34M
Historické maximum:
$ 300.19
$ 300.19$ 300.19
Historické minimum:
$ 6.52
$ 6.52$ 6.52
Aktuální cena:
$ 18.41
$ 18.41$ 18.41

Tokenomika Hypurr Fun (HFUN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hypurr Fun (HFUN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HFUN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HFUN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HFUN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHFUN!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.