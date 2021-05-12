Tokenomika pro Husky Avax (HUSKY)

Zjistěte klíčové informace o Husky Avax (HUSKY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Husky Avax (HUSKY)

The First and Original dog on Avalanche.

First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly.

Oficiální webové stránky:
https://www.husky.space/
Bílá kniha:
https://www.husky.space/about/whitepaper

Husky Avax (HUSKY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Husky Avax (HUSKY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 716.18K
Celkový objem:
$ 88.39T
Objem v oběhu:
$ 88.39T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 716.18K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Husky Avax (HUSKY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Husky Avax (HUSKY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HUSKY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HUSKY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HUSKY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHUSKY!

Předpověď ceny HUSKY

Chcete vědět, kam může HUSKY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HUSKY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.