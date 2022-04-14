Tokenomika pro Honest (HNST)

Zjistěte klíčové informace o Honest (HNST), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Honest (HNST)

Honest (HNST) is the native currency of NOBI (formerly Honest Mining), a super app for you to grow your crypto - the easy way. NOBI offers algorithmic / robo trading, DeFi powered crypto savings and staking services for many different coins.

Oficiální webové stránky:
https://hnst.money
Bílá kniha:
https://honestmining.com/whitepaper

Honest (HNST): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Honest (HNST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 380.02K
Celkový objem:
$ 400.00M
Objem v oběhu:
$ 136.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.12M
Historické maximum:
$ 0.140228
Historické minimum:
$ 0.00118207
Aktuální cena:
$ 0.00279431
Tokenomika Honest (HNST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Honest (HNST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HNST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HNST, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HNST rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHNST!

Předpověď ceny HNST

Chcete vědět, kam může HNST zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HNST kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.