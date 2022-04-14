Tokenomika pro Homebrew Robotics Club (BREW)

Zjistěte klíčové informace o Homebrew Robotics Club (BREW), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Homebrew Robotics Club (BREW)

The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing.

Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable.

https://homebrew.build/en

Homebrew Robotics Club (BREW): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Homebrew Robotics Club (BREW), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.85M
Celkový objem:
$ 999.96M
Objem v oběhu:
$ 762.01M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.74M
Historické maximum:
$ 0.00611481
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00373633
Tokenomika Homebrew Robotics Club (BREW): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Homebrew Robotics Club (BREW) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BREW, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BREW, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BREW rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBREW!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.