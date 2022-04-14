Tokenomika pro Hipo Governance Token (HPO)

Zjistěte klíčové informace o Hipo Governance Token (HPO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Hipo Governance Token (HPO)

Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return.

These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards.

We're submitting to list our governance token now, HPO.

Oficiální webové stránky:
https://hipo.finance/

Hipo Governance Token (HPO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hipo Governance Token (HPO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.49M
$ 7.49M
Celkový objem:
$ 996.92M
$ 996.92M
Objem v oběhu:
$ 796.92M
$ 796.92M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.37M
$ 9.37M
Historické maximum:
$ 0.04170969
$ 0.04170969
Historické minimum:
$ 0.00471671
$ 0.00471671
Aktuální cena:
$ 0.0093982
$ 0.0093982

Tokenomika Hipo Governance Token (HPO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hipo Governance Token (HPO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HPO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HPO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HPO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHPO!

Předpověď ceny HPO

Chcete vědět, kam může HPO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HPO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.