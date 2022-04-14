Tokenomika pro HERBCOIN (HERB)

Informace o HERBCOIN (HERB)

Project to grow medical medicinal plants Thai traditional medicine Integrative medicine has a Marketplace system in the HERBCOIN ecosystem, a POS (Staking) system, and an Application wallet Finnext Wallet developed to support use.

Oficiální webové stránky:
https://herbcoin.io/
Bílá kniha:
https://herbcoin.io/download-white-paper/

HERBCOIN (HERB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HERBCOIN (HERB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.66M
$ 9.66M$ 9.66M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 92.31M
$ 92.31M$ 92.31M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 10.46M
$ 10.46M$ 10.46M
Historické maximum:
$ 0.40991
$ 0.40991$ 0.40991
Historické minimum:
$ 0.03904678
$ 0.03904678$ 0.03904678
Aktuální cena:
$ 0.104601
$ 0.104601$ 0.104601

Tokenomika HERBCOIN (HERB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HERBCOIN (HERB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HERB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HERB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HERB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHERB!

Předpověď ceny HERB

Chcete vědět, kam může HERB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HERB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

