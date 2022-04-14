Tokenomika pro Help (HELP)

Tokenomika pro Help (HELP)

Zjistěte klíčové informace o Help (HELP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Help (HELP)

HELP is an open source video understanding framework that produces engagement-optimized videos. Designed to transform long-form content into viral-ready clips, HELP intelligently identifies and extracts key moments by analyzing visual, audio, and textual data. Its advanced algorithms pinpoint emotionally compelling segments that capture viewer attention, while a tailored reformatting process ensures each clip is optimized for specific social media platforms. By continuously evolving through community feedback and innovative AI techniques, HELP sets a new standard in digital storytelling and content creation, empowering creators to maximize their reach and engagement.

Oficiální webové stránky:
https://helpverse.ai

Help (HELP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Help (HELP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 510.30K
$ 510.30K$ 510.30K
Celkový objem:
$ 300.00K
$ 300.00K$ 300.00K
Objem v oběhu:
$ 91.00K
$ 91.00K$ 91.00K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M
Historické maximum:
$ 67.57
$ 67.57$ 67.57
Historické minimum:
$ 5.46
$ 5.46$ 5.46
Aktuální cena:
$ 5.61
$ 5.61$ 5.61

Tokenomika Help (HELP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Help (HELP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HELP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HELP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HELP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHELP!

Předpověď ceny HELP

Chcete vědět, kam může HELP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HELP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.