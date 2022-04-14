Tokenomika pro Hawksight (HAWK)
Informace o Hawksight (HAWK)
Hawksight makes DeFi accessible to Everyone with 1-click Automated Investments & Yield Farming - on Solana and Terra. Our Yield-generating Indexes enable users to instantly and simultaneously invest and earn profit-optimized yield on both Solana and Terra. Hawksight is backed by Solana Ventures & Terraform Labs.
Beyond the DeFi app, Hawksight’s has also incubated several highly-demanded projects to boost utility & demand for $HAWK tokens and its ecosystem expansion, including 1) AI Crypto Chatbot, 2) Twitter Analytics, and 3) DeFi-utility NFT.
Hawksight (HAWK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hawksight (HAWK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Hawksight (HAWK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Hawksight (HAWK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HAWK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HAWK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.