Tokenomika pro Gyoza (GYOZA)

Zjistěte klíčové informace o Gyoza (GYOZA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Gyoza (GYOZA)

GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions.

Oficiální webové stránky:
https://gyoza.wtf/
Bílá kniha:
https://gyoza.gitbook.io/gyoza-docs/

Gyoza (GYOZA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gyoza (GYOZA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 476.87K
$ 476.87K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 986.86M
$ 986.86M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 483.22K
$ 483.22K
Historické maximum:
$ 0.00428771
$ 0.00428771
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00048322
$ 0.00048322

Tokenomika Gyoza (GYOZA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Gyoza (GYOZA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GYOZA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GYOZA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GYOZA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGYOZA!

Předpověď ceny GYOZA

Chcete vědět, kam může GYOZA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GYOZA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.