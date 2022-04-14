Tokenomika pro KernelDAO (KERNEL)

Tokenomika pro KernelDAO (KERNEL)

Zjistěte klíčové informace o KernelDAO (KERNEL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o KernelDAO (KERNEL)

KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming).

Oficiální webové stránky:
https://kerneldao.com/
Bílá kniha:
https://kerneldao.gitbook.io/litepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x3f80b1c54ae920be41a77f8b902259d48cf24ccf

KernelDAO (KERNEL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KernelDAO (KERNEL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 46.56M
$ 46.56M$ 46.56M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 222.67M
$ 222.67M$ 222.67M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 209.08M
$ 209.08M$ 209.08M
Historické maximum:
$ 1
$ 1$ 1
Historické minimum:
$ 0.09362779806855222
$ 0.09362779806855222$ 0.09362779806855222
Aktuální cena:
$ 0.20908
$ 0.20908$ 0.20908

Tokenomika KernelDAO (KERNEL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro KernelDAO (KERNEL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KERNEL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KERNEL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KERNEL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKERNEL!

Jak nakupovat KERNEL

Chtěli byste si přidat KernelDAO (KERNEL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu KERNEL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro KernelDAO (KERNEL)

Analýza historie cen KERNEL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny KERNEL

Chcete vědět, kam může KERNEL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KERNEL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.