Zjistěte klíčové informace o Glaze (GLAZE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Glaze (GLAZE)

$GLAZE is Memecoin on Solana network,

Glazing is a slang term that's synonymous with dickriding and means to over-compliment and over-hype someone to the point of being seen as inferior to them due to hyperbolically cringe adoration.

Glazing is a popular meme and niche reference, $GLAZE aims to tokenize the act of glazing and onboard it into the digital asset economy.

Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL!

Oficiální webové stránky:
https://glazesolana.lol

Glaze (GLAZE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Glaze (GLAZE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 16.40K
Celkový objem:
$ 846.12M
Objem v oběhu:
$ 846.12M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 16.40K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Glaze (GLAZE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Glaze (GLAZE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GLAZE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GLAZE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GLAZE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGLAZE!

Předpověď ceny GLAZE

Chcete vědět, kam může GLAZE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GLAZE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
