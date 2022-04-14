Tokenomika pro GAME (GAMES)
Informace o GAME (GAMES)
Game aims to deliver a complete web3 ecosystem fully dedicated to gaming. We are providing to players, game studios and users the infrastructure to earn sustainable revenue on their passion for web3 games. With a purposely built blockchain focusing on high-speed and throughput, Game will unlock the true potential of web3 gaming.
Game Chain is a high-performance EVM network, built on the Arbitrum-stack utilizing Celestia data availability with near-instant finality. All powered by the advanced and fast G2 sequencer.
Game offer seamless and trustless interoperability with all EVM ecosystems. Developers can utilize known libraries and toolings such as Remix and Metamask.
Unlocking a endless possibilities for developers and creators to build on the Game Chain.
GAME (GAMES): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GAME (GAMES), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika GAME (GAMES): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro GAME (GAMES) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GAMES, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GAMES, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GAMES rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGAMES!
Předpověď ceny GAMES
Chcete vědět, kam může GAMES zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GAMES kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.