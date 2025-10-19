Kurz SQUID MEME(GAME)
Cena SQUID MEME (GAME) v reálném čase je $ 39.2227. Za posledních 24 hodin se GAME obchodoval v rozmezí od minima $ 38.7 do maxima $ 42.9931, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GAME v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GAME se za poslední hodinu změnila o +0.40%, za 24 hodin o -2.94% a za posledních 7 dní o -2.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace SQUID MEME je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 517.60K. Objem v oběhu GAME je --, přičemž celková zásoba je 456000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 17.89B.
Sledujte změny cen SQUID MEME pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -1.192241
|-2.94%
|30 dní
|$ +10.5603
|+36.84%
|60 dní
|$ +15.1961
|+63.24%
|90 dní
|$ +26.3899
|+205.64%
Dnes zaznamenal GAME změnu o $ -1.192241 (-2.94%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.
Za posledních 30 dní se cena posunula o $ +10.5603 (+36.84%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.
Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u GAME ke změně o $ +15.1961 (+63.24%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.
Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +26.3899 (+205.64%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.
Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům SQUID MEME (GAME)?
Podívejte se na stránku Historie cen SQUID MEME.
Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.
SQUID MEME je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich SQUID MEME investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.
Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu GAMEa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o SQUID MEME na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.
Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na SQUID MEME a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.
Jakou hodnotu v USD bude mít SQUID MEME (GAME) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SQUID MEME (GAME) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SQUID MEME.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SQUID MEME!
Pochopení tokenomiky SQUID MEME (GAME) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GAME hned teď!
Snažíte se zjistit, jak koupit SQUID MEME? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit SQUID MEME podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.
Pokud chcete se podrobněji seznámit s SQUID MEME, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:
