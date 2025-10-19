Dnešní aktuální cena SQUID MEME je 39.2227 USD. Sledujte aktualizace cen GAME v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GAME.Dnešní aktuální cena SQUID MEME je 39.2227 USD. Sledujte aktualizace cen GAME v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GAME.

Logo SQUID MEME

Kurz SQUID MEME(GAME)

Aktuální cena 1 GAME na USD

$39.2227
-2.95%1D
USD
Graf aktuální ceny SQUID MEME (GAME)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-19 04:42:05 (UTC+8)

Informace o ceně SQUID MEME (GAME) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 38.7
Nejnižší za 24 h
$ 42.9931
Nejvyšší za 24 h

$ 38.7
$ 42.9931
--
--
+0.40%

-2.94%

-2.03%

-2.03%

Cena SQUID MEME (GAME) v reálném čase je $ 39.2227. Za posledních 24 hodin se GAME obchodoval v rozmezí od minima $ 38.7 do maxima $ 42.9931, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GAME v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GAME se za poslední hodinu změnila o +0.40%, za 24 hodin o -2.94% a za posledních 7 dní o -2.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SQUID MEME (GAME)

--
$ 517.60K
$ 17.89B
--
456,000,000
TONCOIN

Aktuální tržní kapitalizace SQUID MEME je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 517.60K. Objem v oběhu GAME je --, přičemž celková zásoba je 456000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 17.89B.

Historie cen v USD pro SQUID MEME (GAME)

Sledujte změny cen SQUID MEME pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -1.192241-2.94%
30 dní$ +10.5603+36.84%
60 dní$ +15.1961+63.24%
90 dní$ +26.3899+205.64%
Změna ceny SQUID MEME dnes

Dnes zaznamenal GAME změnu o $ -1.192241 (-2.94%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny SQUID MEME za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +10.5603 (+36.84%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny SQUID MEME za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u GAME ke změně o $ +15.1961 (+63.24%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny SQUID MEME za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +26.3899 (+205.64%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům SQUID MEME (GAME)?

Podívejte se na stránku Historie cen SQUID MEME.

Co je SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich SQUID MEME investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu GAMEa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o SQUID MEME na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na SQUID MEME a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny SQUID MEME (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SQUID MEME (GAME) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SQUID MEME (GAME) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SQUID MEME.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SQUID MEME!

Tokenomika pro SQUID MEME (GAME)

Pochopení tokenomiky SQUID MEME (GAME) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GAME hned teď!

Jak nakupovat SQUID MEME (GAME)

Snažíte se zjistit, jak koupit SQUID MEME? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit SQUID MEME podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

GAME na místní měny

Zdroj SQUID MEME

Pokud chcete se podrobněji seznámit s SQUID MEME, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka SQUID MEME
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SQUID MEME

Jakou hodnotu má dnes SQUID MEME (GAME)?
Aktuální cena GAME v USD je 39.2227 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GAME v USD?
Aktuální cena GAME v USD je $ 39.2227. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SQUID MEME?
Tržní kapitalizace GAME je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GAME v oběhu?
Objem GAME v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GAME?
GAME dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GAME?
GAME dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování GAME?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GAME je $ 517.60K USD.
Dosáhne GAME letos vyšší ceny?
GAME může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGAME, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-19 04:42:05 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

