Tokenomika pro FREGO (FREGO)

Zjistěte klíčové informace o FREGO (FREGO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o FREGO (FREGO)

FREGO is working at the epicenter of AI Safety and Agentic Infrastructure to build out the future of Web3 AI super-alignment.

FREGO’s product suite includes multi-agent infrastructure tools, an AI safety plugin framework, and agentic alignment auditing. FREGO has also trained and released multiple LLMs designed to be plugged into existing agents to create safer behavioral outcomes.

All FREGO agents operate under the FREGO Constitution, the decentralized benchmark for AI alignment. Holders of $FREGO will be granted voting rights on the constitution. Our mission advances a dual mandate: AI Utility and AI Safety, driving the agentic future we envision — where AI can work alongside humans, Free of Ego.

Oficiální webové stránky:
https://www.frego.ai/
Bílá kniha:
https://docs.frego.ai/

FREGO (FREGO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FREGO (FREGO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 254.25K
$ 254.25K
Celkový objem:
$ 904.67M
$ 904.67M
Objem v oběhu:
$ 904.67M
$ 904.67M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 254.25K
$ 254.25K
Historické maximum:
$ 0.02039821
$ 0.02039821
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00028104
$ 0.00028104

Tokenomika FREGO (FREGO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FREGO (FREGO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FREGO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FREGO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FREGO rozumíte

Předpověď ceny FREGO

Chcete vědět, kam může FREGO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FREGO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.