Tokenomika pro FPI Bank (FPIBANK)

Zjistěte klíčové informace o FPI Bank (FPIBANK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o FPI Bank (FPIBANK)

It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz.

The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON.

Oficiální webové stránky:
https://fpibank.com/
Bílá kniha:
https://fpibank.com/#whitepaper

FPI Bank (FPIBANK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FPI Bank (FPIBANK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.37M
$ 2.37M
Celkový objem:
$ 965.00M
$ 965.00M
Objem v oběhu:
$ 647.95M
$ 647.95M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.53M
$ 3.53M
Historické maximum:
$ 0.093765
$ 0.093765
Historické minimum:
$ 0.00171803
$ 0.00171803
Aktuální cena:
$ 0.00363899
$ 0.00363899

Tokenomika FPI Bank (FPIBANK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FPI Bank (FPIBANK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FPIBANK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FPIBANK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FPIBANK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFPIBANK!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.