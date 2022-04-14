Tokenomika pro Flat Earth (FLAT)

Tokenomika pro Flat Earth (FLAT)

Zjistěte klíčové informace o Flat Earth (FLAT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Flat Earth (FLAT)

Flat Earth is about bringing Flat Earth community/movement together in the crypto space. Flat Earth has been a hot topic for decades causing split views and opinions of the Earth that we live on. And now the Flat Earth community have a way to band together, and having fun along the way. Giving back to the Flat Earth community through competitions & giveaways and having plenty of meme's, plenty of fun, plenty of laughter along the way. The Flat Earth meme coin, thats built on Bitcoin and Stacks.

Oficiální webové stránky:
https://flatearthdev.xyz

Flat Earth (FLAT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Flat Earth (FLAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 427.16K
$ 427.16K$ 427.16K
Celkový objem:
$ 754.73M
$ 754.73M$ 754.73M
Objem v oběhu:
$ 754.73M
$ 754.73M$ 754.73M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 427.16K
$ 427.16K$ 427.16K
Historické maximum:
$ 0.02097604
$ 0.02097604$ 0.02097604
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00056598
$ 0.00056598$ 0.00056598

Tokenomika Flat Earth (FLAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Flat Earth (FLAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FLAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FLAT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FLAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFLAT!

Předpověď ceny FLAT

Chcete vědět, kam může FLAT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FLAT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.