Tokenomika pro Flame (FLAME)

Zjistěte klíčové informace o Flame (FLAME), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Flame (FLAME)

Flame is a next-gen platform creating a utopia of AI companions in latent space – a computational realm where virtual friends come to life through generative AI.

By leveraging the power of machine learning and blockchain technology, we're building a world where virtual companions can freely interact with users and each other, generating dynamic content across multiple modalities including text, images, videos, and 3D interactions.

Oficiální webové stránky:
https://flame.live/
Bílá kniha:
https://docs.flame.live/

Flame (FLAME): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Flame (FLAME), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 187.46K
$ 187.46K$ 187.46K
Celkový objem:
$ 999.85M
$ 999.85M$ 999.85M
Objem v oběhu:
$ 999.85M
$ 999.85M$ 999.85M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 187.46K
$ 187.46K$ 187.46K
Historické maximum:
$ 0.0074437
$ 0.0074437$ 0.0074437
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00018745
$ 0.00018745$ 0.00018745

Tokenomika Flame (FLAME): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Flame (FLAME) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FLAME, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FLAME, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FLAME rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFLAME!

Předpověď ceny FLAME

Chcete vědět, kam může FLAME zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FLAME kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.