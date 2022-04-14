Tokenomika pro Finance Vote (FVT)

Tokenomika pro Finance Vote (FVT)

Zjistěte klíčové informace o Finance Vote (FVT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Finance Vote (FVT)

Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions.

Oficiální webové stránky:
https://finance.vote

Finance Vote (FVT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Finance Vote (FVT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 108.00K
$ 108.00K$ 108.00K
Celkový objem:
$ 990.39M
$ 990.39M$ 990.39M
Objem v oběhu:
$ 204.71M
$ 204.71M$ 204.71M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 522.48K
$ 522.48K$ 522.48K
Historické maximum:
$ 0.093714
$ 0.093714$ 0.093714
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00052755
$ 0.00052755$ 0.00052755

Tokenomika Finance Vote (FVT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Finance Vote (FVT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FVT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FVT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FVT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFVT!

