Tokenomika pro Fenix (FNX)

Tokenomika pro Fenix (FNX)

Zjistěte klíčové informace o Fenix (FNX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Fenix (FNX)

Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience.

The MetaDEX provides four important functions:

  1. It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps.

  2. Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens.

  3. It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem.

  4. Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees.

Oficiální webové stránky:
https://www.fenixfinance.io/

Fenix (FNX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Fenix (FNX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 20.73K
$ 20.73K$ 20.73K
Celkový objem:
$ 158.32M
$ 158.32M$ 158.32M
Objem v oběhu:
$ 20.16M
$ 20.16M$ 20.16M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 162.80K
$ 162.80K$ 162.80K
Historické maximum:
$ 0.078964
$ 0.078964$ 0.078964
Historické minimum:
$ 0.00058112
$ 0.00058112$ 0.00058112
Aktuální cena:
$ 0.00102831
$ 0.00102831$ 0.00102831

Tokenomika Fenix (FNX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Fenix (FNX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FNX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FNX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FNX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFNX!

Předpověď ceny FNX

Chcete vědět, kam může FNX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FNX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.