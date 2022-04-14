Tokenomika pro FAML (FAML)
Introducing the first AI-powered meme family on the Binance Smart Chain (BSC)! We're not just another meme coin; we're bringing cutting-edge artificial intelligence to the world of meme culture. Get ready for innovative, hilarious, and constantly evolving memes that will redefine the BSC meme landscape. Join the revolution and be part of the best meme family on BSC! This is the community token.
Tokenomika FAML (FAML): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro FAML (FAML) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FAML, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FAML, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
