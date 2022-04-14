Tokenomika pro FACELESS (FACELESS)
Informace o FACELESS (FACELESS)
Faceless.so is an AI-powered platform designed to help creators build faceless content channels at scale. It allows users to automatically generate short-form videos from text sources like blogs, Reddit threads, or custom prompts. Users can enhance videos with auto-captions, face swaps, and more, then auto-post them to platforms like YouTube and TikTok. The $FACELESS token is integrated for seamless credit purchases, offering utility within the platform for content creation tasks. The goal is to simplify content creation without requiring users to appear on camera, making it accessible, fast, and scalable.
Tokenomika FACELESS (FACELESS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro FACELESS (FACELESS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FACELESS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FACELESS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
