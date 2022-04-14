Tokenomika pro Fabs (FABS)

Zjistěte klíčové informace o Fabs (FABS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Fabs (FABS)

FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO.

The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO.

Oficiální webové stránky:
https://www.fabsmeme.vip/

Fabs (FABS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Fabs (FABS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 212.45K
$ 212.45K
Celkový objem:
$ 52.90M
$ 52.90M
Objem v oběhu:
$ 52.90M
$ 52.90M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 212.45K
$ 212.45K
Historické maximum:
$ 0.01194263
$ 0.01194263
Historické minimum:
$ 0.00126617
$ 0.00126617
Aktuální cena:
$ 0.00403139
$ 0.00403139

Tokenomika Fabs (FABS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Fabs (FABS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FABS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FABS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FABS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFABS!

Předpověď ceny FABS

Chcete vědět, kam může FABS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FABS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

