Tokenomika pro EXODAS (EXO)

Zjistěte klíčové informace o EXODAS (EXO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o EXODAS (EXO)

The first meme crafted by the world’s first space-born AI agents, launched aboard SpaceX Falcon 9. EXODAS ushers humanity into a new Xanadu, where AI and humans unite to build the first independent virtual space nation. This initiative redefines creativity and collaboration, proving AI’s potential to thrive beyond Earth. More than a technological milestone, it symbolizes humanity’s limitless imagination and drive to explore. Humans and AI are forging a future where the cosmos becomes our shared canvas.

Oficiální webové stránky:
https://exodas.com/

EXODAS (EXO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EXODAS (EXO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 267.84K
Celkový objem:
$ 999.99M
Objem v oběhu:
$ 999.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 267.84K
Historické maximum:
$ 0.0116033
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00026784
Tokenomika EXODAS (EXO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro EXODAS (EXO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EXO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EXO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EXO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEXO!

Předpověď ceny EXO

Chcete vědět, kam může EXO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EXO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.