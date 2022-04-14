Tokenomika pro ExchangeCoin (EXCC)

Tokenomika pro ExchangeCoin (EXCC)

Zjistěte klíčové informace o ExchangeCoin (EXCC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o ExchangeCoin (EXCC)

TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins.

Oficiální webové stránky:
https://excc.co
Bílá kniha:
https://cryptoxchanger.io/EXCC-WhitePaper.pdf

ExchangeCoin (EXCC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ExchangeCoin (EXCC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 913.51K
$ 913.51K$ 913.51K
Celkový objem:
$ 32.00M
$ 32.00M$ 32.00M
Objem v oběhu:
$ 30.53M
$ 30.53M$ 30.53M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 957.48K
$ 957.48K$ 957.48K
Historické maximum:
$ 0.259997
$ 0.259997$ 0.259997
Historické minimum:
$ 0.00018132
$ 0.00018132$ 0.00018132
Aktuální cena:
$ 0.02997079
$ 0.02997079$ 0.02997079

Tokenomika ExchangeCoin (EXCC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ExchangeCoin (EXCC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EXCC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EXCC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EXCC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEXCC!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.