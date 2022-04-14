Tokenomika pro Everyworld (EVERY)

Tokenomika pro Everyworld (EVERY)

Zjistěte klíčové informace o Everyworld (EVERY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Everyworld (EVERY)

Everyworld is a global web3 jackpot that rewards people for their time and attention through a rewarded ads protocol. Users can enter the jackpot when they engage with digital content, and payouts from the jackpot are split evenly between the winner and environmental conservation organizations through Everyworld’s dual-incentive mechanism. This is a new way to capitalize social change that combines the thrill of winning payouts with the power of pooling donations, leveraging the community-driven power of blockchain technology.

Oficiální webové stránky:
https://www.everyworld.com/
Bílá kniha:
https://docs.everyworld.com/

Everyworld (EVERY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Everyworld (EVERY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 747.70K
$ 747.70K$ 747.70K
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 2.52B
$ 2.52B$ 2.52B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M
Historické maximum:
$ 0.076885
$ 0.076885$ 0.076885
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00029621
$ 0.00029621$ 0.00029621

Tokenomika Everyworld (EVERY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Everyworld (EVERY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EVERY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EVERY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EVERY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEVERY!

Předpověď ceny EVERY

Chcete vědět, kam může EVERY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EVERY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.