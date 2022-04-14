Tokenomika pro ErgOne (ERGONE)
Informace o ErgOne (ERGONE)
ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne.
Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way.
It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively.
Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money.
Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects.
ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing.
🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded
It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it
ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps
We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future.
ErgOne (ERGONE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ErgOne (ERGONE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ErgOne (ERGONE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ErgOne (ERGONE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ERGONE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ERGONE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ERGONE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuERGONE!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.