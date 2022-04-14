Tokenomika pro Encryptum (ENCT)

Zjistěte klíčové informace o Encryptum (ENCT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Encryptum (ENCT)

Encryptum is an advanced decentralized storage protocol built to address the specific needs of the modern AI ecosystem. Unlike traditional cloud storage systems, Encryptum ensures that data is not only decentralized but also encrypted at all stages of storage and retrieval. The protocol combines three key elements:

Decentralization: Files are distributed across a peer-to-peer network rather than stored on centralized servers.

Encryption: All data is encrypted end-to-end using state-of-the-art cryptographic methods, ensuring that only authorized users can access it.

Blockchain Technology: Encryptum leverages blockchain to provide immutability, transparency, and traceability for all data stored in the system.

By using these technologies, Encryptum empowers AI systems to store, access, and share data securely while maintaining privacy and control.

Oficiální webové stránky:
https://encryptum.io/
Bílá kniha:
https://encryptum.gitbook.io/encryptum

Encryptum (ENCT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Encryptum (ENCT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.18K
$ 8.18K$ 8.18K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.18K
$ 8.18K$ 8.18K
Historické maximum:
$ 0.00204763
$ 0.00204763$ 0.00204763
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Encryptum (ENCT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Encryptum (ENCT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ENCT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ENCT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ENCT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuENCT!

