Tokenomika pro ELYFI (ELFI)

Zjistěte klíčové informace o ELYFI (ELFI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ELYFI (ELFI)

ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA’s DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking.

Oficiální webové stránky:
https://www.elyfi.world/en

ELYFI (ELFI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ELYFI (ELFI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 385.26K
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 50.91M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 756.76K
Historické maximum:
$ 0.089174
Historické minimum:
$ 0.00581478
Aktuální cena:
$ 0.00756688
Tokenomika ELYFI (ELFI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ELYFI (ELFI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ELFI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ELFI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ELFI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuELFI!

Předpověď ceny ELFI

Chcete vědět, kam může ELFI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ELFI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.