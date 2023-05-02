Tokenomika pro Elmo (ELMO)

Tokenomika pro Elmo (ELMO)

Zjistěte klíčové informace o Elmo (ELMO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Elmo (ELMO)

What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token.

What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform.

History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers.

What’s next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team.

What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more.

Oficiální webové stránky:
https://www.elmoerc.io

Elmo (ELMO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Elmo (ELMO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 623.91K
$ 623.91K
Celkový objem:
$ 293.55M
$ 293.55M
Objem v oběhu:
$ 293.55M
$ 293.55M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 623.91K
$ 623.91K
Historické maximum:
$ 0.03034979
$ 0.03034979
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00213013
$ 0.00213013

Tokenomika Elmo (ELMO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Elmo (ELMO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ELMO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ELMO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ELMO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuELMO!

Předpověď ceny ELMO

Chcete vědět, kam může ELMO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ELMO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.