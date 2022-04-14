Tokenomika pro Echelon Prime (PRIME)
Informace o Echelon Prime (PRIME)
PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game.
Echelon Prime (PRIME): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Echelon Prime (PRIME), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Echelon Prime (PRIME): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Echelon Prime (PRIME) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PRIME, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PRIME, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PRIME rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPRIME!
Předpověď ceny PRIME
Chcete vědět, kam může PRIME zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PRIME kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.