Tokenomika pro DragonWifBeard (DWB)

Tokenomika pro DragonWifBeard (DWB)

Zjistěte klíčové informace o DragonWifBeard (DWB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o DragonWifBeard (DWB)

Meet DragonWifBeard: The world's first AI-powered pet dragon!

More Than Just Scales: DragonWifBeard is a real-life bearded dragon revolutionizing the pet experience. He's not just any reptile – he's equipped with cutting-edge Eliza AI agent, giving him a unique personality and the ability to interact with his environment in unprecedented ways. The Future of Companionship: This groundbreaking project merges the love for pets with the limitless possibilities of AI. Witness the dawn of a new era in companionship with DragonWithBeard.

Oficiální webové stránky:
https://DragonWifBeard.Pet

DragonWifBeard (DWB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DragonWifBeard (DWB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.91K
$ 11.91K$ 11.91K
Celkový objem:
$ 999.24M
$ 999.24M$ 999.24M
Objem v oběhu:
$ 999.24M
$ 999.24M$ 999.24M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.91K
$ 11.91K$ 11.91K
Historické maximum:
$ 0.0013331
$ 0.0013331$ 0.0013331
Historické minimum:
$ 0.00000952
$ 0.00000952$ 0.00000952
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika DragonWifBeard (DWB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DragonWifBeard (DWB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DWB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DWB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DWB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDWB!

Předpověď ceny DWB

Chcete vědět, kam může DWB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DWB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.