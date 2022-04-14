Tokenomika pro DOLR AI (DOLR)

Tokenomika pro DOLR AI (DOLR)

Zjistěte klíčové informace o DOLR AI (DOLR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o DOLR AI (DOLR)

Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy.

Oficiální webové stránky:
https://dolr.ai

DOLR AI (DOLR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DOLR AI (DOLR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M
Celkový objem:
$ 1.06B
$ 1.06B$ 1.06B
Objem v oběhu:
$ 652.50M
$ 652.50M$ 652.50M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M
Historické maximum:
$ 0.01501878
$ 0.01501878$ 0.01501878
Historické minimum:
$ 0.0027657
$ 0.0027657$ 0.0027657
Aktuální cena:
$ 0.00403692
$ 0.00403692$ 0.00403692

Tokenomika DOLR AI (DOLR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DOLR AI (DOLR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOLR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOLR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOLR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOLR!

Předpověď ceny DOLR

Chcete vědět, kam může DOLR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DOLR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.