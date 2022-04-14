Tokenomika pro DOGE on Solana (SDOGE)

Tokenomika pro DOGE on Solana (SDOGE)

Zjistěte klíčové informace o DOGE on Solana (SDOGE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DOGE on Solana (SDOGE)

"Doge on Solana" brings the ultimate meme coin vibes to the Solana blockchain, where speed and low fees are king. We're talking lightning-fast transactions, almost zero gas, and all the chaotic, fun Doge energy you love—now supercharged on a next-gen platform. Forget the old Proof of Work grind; Solana’s where it's at. It’s Doge, but faster, smoother, and way more eco-friendly. The meme economy just leveled up, and "Doge on Solana" is here to take you for a wild ride. Get ready to YOLO with quicker payments, dApps, and all the degenerate glory, now on Solana!

Oficiální webové stránky:
https://sdoge.wtf/

DOGE on Solana (SDOGE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DOGE on Solana (SDOGE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 74.45K
Celkový objem:
$ 821.84M
Objem v oběhu:
$ 821.84M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 74.45K
Historické maximum:
$ 0.00674568
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika DOGE on Solana (SDOGE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DOGE on Solana (SDOGE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SDOGE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SDOGE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SDOGE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSDOGE!

Předpověď ceny SDOGE

Chcete vědět, kam může SDOGE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SDOGE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.