DogeChaser is a project centered around NFTs and crypto assets. Launched in 2023, it aimed to build an integrated ecosystem. Its NFT minting finished in mid-2024, generating unique digital collectibles with diverse styles. Post-minting, it plans to airdrop Dogc tokens to NFT holders, strengthening the value loop within the community. In November 2024, a trading market will go live, supporting transactions with ETH and Dogc tokens. This market, designed for simplicity and efficiency, allows users to trade NFTs conveniently, with ETH offering liquidity for large deals and Dogc being crucial for internal operations like NFT purchases and fee payments. Technically, it's based on the Ethereum blockchain framework, leveraging smart contracts for automated, transparent, and traceable processes, and is constantly optimizing performance for better user experience while expanding its user community through online and offline activities. Overall, it's about creating a functional and valuable digital asset space where art, technology, and finance converge.
Tokenomika DOGC (DOGC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DOGC (DOGC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DOGC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DOGC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.