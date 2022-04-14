Tokenomika pro DNA Token (DNA)
Informace o DNA Token (DNA)
DNA Token is an innovative ERC20 token deployed on the World Chain, designed to mirror the evolution of human societies in the digital currency landscape. Just as humanity evolved from simple foragers to complex societies, the DNA Token aims to revolutionize the crypto space by fostering community growth and engagement through a unique referral and reward system.
Incorporating World ID technology, DNA Token ensures that its users are verified as real humans, contributing to a more secure and trustworthy ecosystem. The project is focused on offering a sophisticated way for individuals to participate in the crypto market, while promoting organic growth through community-driven initiatives.
By leveraging the power of Ethereum’s ERC20 standard and the scalability of World Chain, DNA Token aims to provide a seamless and secure experience for users. The project emphasizes decentralization, community involvement, and real-world human verification, offering a unique approach to digital currency adoption and growth in the crypto space.
DNA Token (DNA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DNA Token (DNA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika DNA Token (DNA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DNA Token (DNA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DNA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DNA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DNA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDNA!
Předpověď ceny DNA
Chcete vědět, kam může DNA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DNA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.