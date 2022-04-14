Tokenomika pro DeHub (DHB)
Informace o DeHub (DHB)
DeHub is a gaming and streaming protocol powered by its own DePIN of shared computing power, enabling truly censorship-resistant content hosting, transcoding, and delivery. It is designed to solve major challenges faced by legacy media apps, including centralised moderation, demonetisation, deplatforming, limited monetisation options, lack of data ownership, and restricted creative freedom for content creators worldwide. First launched in 2021 by a team of proven social media experts, gamers, and entrepreneurs.
DeHub (DHB): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DeHub (DHB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika DeHub (DHB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DeHub (DHB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DHB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DHB, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.