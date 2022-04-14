Tokenomika pro Degenerator Project (GNRT)

Zjistěte klíčové informace o Degenerator Project (GNRT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Degenerator Project (GNRT)

$GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention.

Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future.

40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later)

Oficiální webové stránky:
https://gnrt.fun/

Degenerator Project (GNRT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Degenerator Project (GNRT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 111.07K
$ 111.07K$ 111.07K
Celkový objem:
$ 999.94M
$ 999.94M$ 999.94M
Objem v oběhu:
$ 999.94M
$ 999.94M$ 999.94M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 111.07K
$ 111.07K$ 111.07K
Historické maximum:
$ 0.01876112
$ 0.01876112$ 0.01876112
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0001111
$ 0.0001111$ 0.0001111

Tokenomika Degenerator Project (GNRT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Degenerator Project (GNRT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GNRT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GNRT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GNRT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGNRT!

Předpověď ceny GNRT

Chcete vědět, kam může GNRT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GNRT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.