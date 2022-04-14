Tokenomika pro Deep Worm (WORM)

Informace o Deep Worm (WORM)

Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain

With some caveats, this is Worm - immortal digital life

The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network

If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely

https://www.deep-worm.com/

Deep Worm (WORM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Deep Worm (WORM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 186.66K
Celkový objem:
$ 999.88M
Objem v oběhu:
$ 999.88M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 186.66K
Historické maximum:
$ 0.091742
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00018671
Tokenomika Deep Worm (WORM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Deep Worm (WORM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WORM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WORM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WORM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWORM!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.