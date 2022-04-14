Tokenomika pro Deep Fried Memes (FRIED)
Informace o Deep Fried Memes (FRIED)
Trigger the Memeocalypse across the blockchain. Deep Fried Memes are a chaotic, high-impact meme style where images are blasted with filters until they’re hilariously distorted—grainy, oversaturated, and absurdly colorful. This unhinged aesthetic is ideal for memecoins and meme projects, driving attention, engagement, and viral spread across social media. It’s not just content—it’s memetic warfare at its finest.
Deep Fried Memes (FRIED): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Deep Fried Memes (FRIED), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Deep Fried Memes (FRIED): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Deep Fried Memes (FRIED) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FRIED, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FRIED, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
