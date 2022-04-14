Tokenomika pro DEC Token (DECT)

Zjistěte klíčové informace o DEC Token (DECT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DEC Token (DECT)

DEC Token (DECT) is the official cryptocurrency of the Decentralized Ecosystem Community (DEC) built on the Ethereum blockchain. Its purpose is to power a fully decentralized, community-driven ecosystem by enabling fair participation, governance, and value creation. DECT supports transparent decision-making, sustainable dApp development, and real utility through platforms like the DECPortal. The project emphasizes decentralization, inclusivity, and long-term growth, aiming to transition governance to the community over time.

Oficiální webové stránky:
https://dectoken.com/
Bílá kniha:
https://dectoken.com/whitepaper.pdf

DEC Token (DECT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DEC Token (DECT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 341.73K
$ 341.73K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 341.73K
$ 341.73K
$ 341.73K
Historické maximum: $ 0
$ 0
$ 0
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00034169
$ 0.00034169

Tokenomika DEC Token (DECT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DEC Token (DECT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DECT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DECT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DECT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDECT!

Předpověď ceny DECT

Chcete vědět, kam může DECT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DECT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

