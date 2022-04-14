Tokenomika pro Dastra Network (DAN)
Informace o Dastra Network (DAN)
Dastra.Network, a cutting-edge WEB 3 ecosystem. Our mission is to provide IT startups and high-tech companies with a comprehensive range of services for the development and implementation of innovative WEB 3 products and solutions. At Dastra.Network, we transform the complex world of blockchain into an understandable and accessible infrastructure, encompassing key tools for successful operation in the WEB 3 era: * Creation of tokens and NFTs in the most demanded blockchain networks. * Project placement on our launchpad for effective fundraising. * DAO organization for decentralized management and community-driven key decision making. * Conducting AirDrops to expand your audience and increase loyalty. * Organizing staking to enhance the long-term attractiveness of your tokens. We are committed to making WEB 3 solutions not only technologically advanced but also intuitive and accessible to everyone. Our approach combines innovation with practicality, eliminating technical barriers and opening new opportunities for your business.
Dastra Network (DAN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dastra Network (DAN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Dastra Network (DAN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Dastra Network (DAN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DAN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DAN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.