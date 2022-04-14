Tokenomika pro Curio Gas Token (CGT)

Tokenomika pro Curio Gas Token (CGT)

Zjistěte klíčové informace o Curio Gas Token (CGT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Curio Gas Token (CGT)

Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO.

Oficiální webové stránky:
https://capitaldex.exchange/

Curio Gas Token (CGT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Curio Gas Token (CGT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 184.50K
$ 184.50K
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 184.50K
$ 184.50K
Historické maximum:
$ 0.067604
$ 0.067604
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00184509
$ 0.00184509

Tokenomika Curio Gas Token (CGT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Curio Gas Token (CGT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CGT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CGT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CGT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCGT!

Předpověď ceny CGT

Chcete vědět, kam může CGT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CGT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.